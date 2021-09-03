«نيسان» تتصدر.. ترتيب «ملاكي السيارات المحلية» الأكثر مبيعا في مصر

كشف التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» ارتفاعا في معدل مبيعات السيارات «الملاكي المحلية» داخل السوق المحلي منذ بداية يناير وحتى يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 54.7% بعدد 31 ألف و670 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 20 ألف و475 وحدة.

ترصد السطور التالية ترتيب السيارات «الملاكي المحلية» الأكثر مبيعات داخل السوق المحلي منذ بداية 2021، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية تتنافس على الأكثر مبيعا؛ وهى بالترتيب:

-«نيسان» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 10 آلاف و805 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 6 آلاف و612 وحدة.

-«شيري» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 7 آلاف و68 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4 آلاف و136 وحدة.

-«هيونداي» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 3 آلاف و897 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 2477 وحدة.

-«شيفروليه» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 3 آلاف و752 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 6 آلاف و612 وحدة.

-«نيسان» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 10 آلاف و805 وحدات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و285 وحدة.

-«بي واي دي» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت 3 آلاف و707 وحدات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 1995 وحدة.

-«لادا» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 10 آلاف و805 وحدات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 6 آلاف و612 وحدة.

-«نيسان» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت 1535 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 1056 وحدة.

-«تويوتا» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت 497 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 463 وحدة.

-«كيا» سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال العام 2021، حيث سجلت 180 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 112 وحدة.