تنافس «أوبر» و«كريم».. سيارات «DiDi» تنطلق في شوارع الإسكندرية اليوم

انطلقت، رسميًا، في شوارع مدينة الإسكندرية سيارات شركة دي دي، المتخصصة في حجز سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي، عبر تقديم خدمات «وصّلني» و«وصّلني بلس»، المنافس الأقوى لشركتي النقل الذكي «أوبر» و«كريم».

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن «دي دي» تشتهر عالميًا كشركة متخصصة في حجز سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي تعمل على توفير رحلات آمنة بأسعار مناسبة، وتقوم منصة «دي دي» بربط السائقين (الكباتن) بالمستخدمين (الركاب) للوصول إلى وجهتهم من خلال رحلات مريحة وتجربة تنقل سلسة.

وتهدف الشركة إلى تصدر مشهد خدمات التنقل الذكي في أسواق المنطقة عبر إطلاق خدماتها في الإسكندرية بعروض تنافسية يستفيد منها المستخدمون والركاب والسائقون على حد سواء.

ولتوفير الحد الأقصى من الراحة، ستحتفل منصة «دي دي» ببدء أعمالها في مصر بعروض كبيرة تروج لخدمات المنصة، وتؤكد للمستخدمين أنها تقدم إمكانية السفر والتنقل بأمان ودون تحمل المزيد من النفقات، كما تسعى إلى مساعدة الكباتن في الحصول على أرباح بشكل أفضل وتجربة أكثر أمانًا.

وأشارت الشركة إلى بدء العمل بتطبيق «دي دي» في الإسكندرية بدءاً من اليوم 13 سبتمبر.

وتوفر خدمة «وصّلني بلس» مزايا متعددة لمستخدميها من الركاب والسائقين كالآتي:

مزايا الركاب

- يقدم تطبيق دي دي للركاب DiDi-Rider باقة ترحيب قيمتها 150 جُنيهًا تشتمل على قسائم خصم للمستخدمين الجُدد.

- رحلة مجانية تصل قيمتها إلى 25 جنيهًا أيام الخميس خلال الأربع أسابيع الأولى بعد انطلاق الخدمة.

- يقدم تطبيق دي دي برنامج إحالة (دعوة) للمستخدمين: قسيمة خصم بقيمة 25 جنيهًا لكل دعوة ناجحة ينتج عنها مُستخدم جديد للخدمة ويحصل مُرشحو الخدمة على حزمة ترحيب (بها قسائم بقيمة 150 جنيهًا)

مزايا الكباتن (السائقين)

- رسوم خدمة مبدئية 0% لأول 4 أسابيع من إطلاق الخدمة لجميع الكباتن المسجلين.

- عروض التسجيل المبكر: مُكافأة اشتراك حصرية قيمتها 150 جنيهًا مصريًا تُضاف إلى حساب الكابتن إذا سجل قبل بدء الخدمة (في 13 سبتمبر) وأكمل عشر رحلات في غضون 7 أيام من بدء القيادة مع دي دي

- مميزات أمان مُبتكرة متعددة تسهل للكباتن الاستفادة من فرص اقتصادية سانحة بطرق أكثر أمانًا.

- يحصل الكابتن على 25 جنيهًا مصريًا لكل دعوة مُستخدم جديد ناجحة بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن عندما يُحقق عددًا معينًا من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهًا من القسائم).