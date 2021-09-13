50 متطوعا بكفر الشيخ يرفعون مخلفات شواطئ بلطيم بالتعاون مع «لافارج»

تواصل شركة «لافارچ»، التعاون مع محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن أول تعاون لها مع مؤسسة «بلاستيك بنك»، لرعاية الفعالية الضخمة لتنظيف أحد شواطئ بلطيم في محافظة كفر الشيخ، بجهود 50 متطوعا من شباب المحافظة.

وتنطلق الفعالية بدعم من وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ لجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ العامة وتوعية المشاركين بخطورة التلوث البلاستيكي ودورهم للحد منه، هذا وتساهم كل من محافظة كفر الشيخ وشبابها من المتطوعين، و لافارچ مصر، وبلاستيك بنك من خلال جهودهم المشتركة في خدمة 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر، إنه يشكر الشباب المتطوعين من محافظة كفر الشيخ، والذين بذلوا جهداً متميزاً بحماس رائع، ووافر التقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لرعايته لهذا الجهد التطوعي البناء، وسعداء بأول تعاون لنا مع مؤسسة بلاستيك بنك.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نهى بكر، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بشركة لافارچ مصر، بترحيب الهيئات الحكومية المختصة لجهود الشركة في تنمية المجتمعات المحيطة.

لافارج: نفخر بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وقالت «بكر»، إنهم يفخرون بدورهم البارز في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني نحو المزيد من التنمية المستدامة، وهذا ما أسفر عن إطلاق المبادرة الواعدة لتحقيق أهداف مشتركة لحماية المسطحات المائية من المخلفات البلاستيكية وتوعية المجتمع بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة مسؤولة، لافتة إلى أن المتطوعين المحليين قاموا بتنظيم وإدارة وتحفيز محافظة كفر الشيخ، بتنظيف شاطئ مساحته 1 كم²، ومن المتوقع جمع ما يوازي 20,000 زجاجة بلاستيكية يتم إعادة تدويرها عن طريق منظومة مؤسسة بلاستيك بنك، وتنتهي الفعالية بتقديم ندوة توعوية للمشاركين ليكونوا نواة لخلق حراك مجتمعي شامل.

وعقب عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة «بلاستيك بنك»، قائلاً: يسعدنا التعاون مع لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، وذلك لدورها الرائد في قطاعها في معالجة قضية التلوث البلاستيكي، حيث تسعى جاهدة للحد من التلوث البلاستيكي في نهر النيل وبحار مصر»، مشيرًا إلى ان تنظيف الشاطئ في محافظة كفر الشيخ لجمع البلاستيك وإعادة تدويره في مؤسسات بلاستيك بنك يأتي كأول فعالية مشتركة ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، إذ نخطط للتوسع في العديد من المدن المصرية ورفع الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، والتقدم الذي يمكننا تحقيقه من خلال تشكيل منظومة لجمع المخلفات وعمليات إعادة التدوير.

وأضاف أن تقدم بلاستيك بنك حل فعال لكل من التحدي البيئي الناتج عن المخلفات البلاستيكية مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفقر والبطالة، لنساعد بذلك العالم على إنهاء تلوث المحيطات بالبلاستيك بينما نحسن حياة المجتمعات القائمة على جمع المخلفات.