وزير الإنتاج: أول مصنع من نوعه في مصر للتخلص من المخلفات

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الدولة معنية بملف تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، ومنذ عام 1997 تم إنشاء عدة مصانع لتدوير المخلفات، حيث تم إنشاء 65 مصنعا، ولكن منذ بداية عام 2019، بناء على تويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مشروع قومي للتعامل مع المخلفات على مدار 4 سنوات بتكلفة 4.8 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والمحليات والهيئة العربية للتصنيع، وستتولى الهيئة إقامة المحطات الوسيطة لخانات الدفن الصحي للمخلفات، موضحا أنه تم تطبيق مرحلة أولى وحاليا تبدأ المرحلة الثانية لهذا المشروع، مشيرا إلى أن المصانع تنتج وقودا صلبا، يستخدم في صناعة الأسمنت وأسمدة، ولكن يتبقى نحو 40% تحتاج إلى دفن، وهذا مكلف للغاية لأن الـ10 أفدنة تحتاج إلى 37 مليون جنيه لإنشائها.

دور الهيئة العربية للتصنيع في إقامة مصانع

وأضاف مرسي خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الهيئة العربية للتصنيع ستتولى إقامة المحطات الوسيطة لخانات الدفن الصحي للمخلفات، موضحا أنه تم تطبيق مرحلة أولى، وحاليا تبدأ المرحلة الثانية لهذا المشروع، مشيرا إلى أن المصانع تنتج وقودا صلبا، يُستخدم في صناعة الأسمنت والأسمدة، ولكن يتبقى نحو 40% تحتاج إلى دفن، وهذا مكلف للغاية لأن الـ10 أفدنة تحتاج إلى 37 مليون جنيه لإنشائها.

بروتوكول مع محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية والبيئة

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأن هناك بروتوكول مع محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية والبيئة، لإنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة لأول مرة في مصر، وسيكون في أبو رواش بحق انتفاع 25 سنة، وهو صديق للبيئة، وسيكون على مساحة 12 فدانا، ويستقبل من ألف طن إلى 1200 طن في اليوم الواحد قمامة، ليحولها إلى طاقة كهربائية تقدر بـ400 ميجا وات في اليوم.