تشميع 3 مصانع غير مرخصة تحول المخلفات إلى مواد بلاستيكية بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية، والتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط المحددة، وتأمين بيئة العمل، ومواجهة الممارسات المخالفة من بعض المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مركز أبو النمرس، من ضبط 3 مصانع مخالفة غير مرخصة بطريق مصنع البصل بشبرامنت، تقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعة المواد البلاستيكية دون الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لذلك، بالإضافة إلى إلقاء مخلفاتها بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبة لذلك.

وقام مركز ومدينة أبو النمرس برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، بغلق وتشميع المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرير المحاضر البيئية.