محافظ مطروح: فصول ثانوي لمكافحة سوسة النخيل والإستزراع السمكي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عددا من الموضوعات والملفات في مجال التعليم، وجهود المحافظة في التطعيم ضد فيروس كورونا، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتيرالعام.

ووجّه محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من إعداد 3 فصول ثانوي للفتيات بالنجيلة لمنع التسرب من التعليم، وكذلك الإسراع في أعمال صيانة المركز الإستكشافي بالتنسيق مع صندوق دعم التعليم، ودراسة فتح مزيد من فصول التعليم الفني المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية.

فتح فصول ثانوي جديدة بمدارس مطروح

وقال محافظ مطروح، خلال لقائه، بالأجهزة المعنية، اليوم، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، إن مركز آفات النخيل يدرس إمكانية إقامة فصل فني لمكافحة سوسة النخيل بسيوة، وفصل للإستزراع السمكي، بالإضافة إلى فتح فصل فني للصناعات الغذائية بمدرسة فوكة الزراعية مع التنسيق بشأن توفير المعلمين والمناهج المناسبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية.

رياض الأطفال بمطروح هذا العام من سن 5 سنوات

وناقش محافظ مطروحاستقبال مدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات بمرسى مطروح، مرحلة رياض الأطفال واستيعاب الفصول للمتقدمين هذا العام من عمر 5 سنوات فأكثر تيسيرا على الأهالي مع تقليل الكثافة، كما وجه إلى العمل على استقرار العملية التعليمية ومراعاة البعد الإنساني في طلبات تحويل المعلمين داخل وخارج المحافظة والموافقة على مدها إلى 15 أكتوبر للتحويلات الخارجية.

7 مراكز شباب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

وشدد محافظ مطروح على تكثيف جهود التطعيم ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، والإعلان عن مراكز التطعيم، ولفت إلى أنه جاري إعداد وتجهيز 7 مراكز شباب بمدن المحافظة كمراكز لتطعيم المواطنين والعاملين بالشباب والرياضة وهي: «مركز شباب مطروح ومركز شباب مصر بمدينة مرسى مطروح ، ومركز شباب الضبعة ، ومركز شباب السلوم ، ومركز شباب الزويدة ببرانى ، ومركز شباب النجيلة ، ومركز شباب الرويسات بالحمام».