بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي دشنت المنظومة بها منذ يوليو 2019.

هيئة الرعاية الصحية تجري الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع بورسعيد

وأوضحت الهيئة، أن لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية بفرع الهيئة ببورسعيد، ترأسها كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، كما ضمت في عضويتها الدكتور أحمد عثمان، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وتابع البيان، أن الاختبارات تستمر على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية، وتعد هي الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل 18 وظيفة قيادية وإشرافية بفرع الهيئة ببورسعيد، لافتًا إلى أنها تعد المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتي جاءت بعد مرحلة الاختبارات الأولية التي جرى خلالها انتقاء الأنسب من بين المتقدمين لشغل الوظائف بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 18 وظيفة قيادية

وأوضح البيان، فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 18 وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك منذ الأول من يونيو 2021، فيما شملت الوظائف (نائب مدير الفرع)، ومديري إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضاء المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الاستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، الشؤون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية)، على أن يكون شغل الوظائف إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلِّها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل في المنظومة.