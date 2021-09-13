إنشاء أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم

دشنت شركة «KarmSolar»، العالمية في مجال توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، شركة جديدة تقدم من خلالها حلولًا تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية تحت اسم «KarmWater».

وتنطلق أعمال الشركة الجديدة بتنفيذ مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم. وتنص الاتفاقية المؤسسة للمشروع على تشييد «KarmSolar» لأول محطة تحلية مياه في منتجع مرسى شقرة.

وتعمل شركة «KarmWater» على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها، والتي توفر لعملاء مثل المصانع والمزارع والمنتجعات مياهاً عذبة ونظيفة عبر اتفاقيات شراء المياه (WPAs).

وتُعد محطات تحلية المياه مُكلفة للغاية بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بهذه التكنولوجيا التي تصل إلى 60% من تكاليف تحلية المياه. اعتمادًا على خبرات «KarmSolar»، تخفض محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية من تكاليف الطاقة المُستخدمة بشكل كبير، ما يُخفض من التكلفة الكلية لتشغيل المحطة ويجعل خيار تحلية المياه أكثر توفيرًا للعملاء المحتملين.

يقول أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة «KarmSolar»، إن إنشاء «KarmWater» يعد علامة بارزة في مسيرة نمو مجموعة «KarmSolar»، لافتا إلى أن توقيع أول اتفاقية للشركة مع منتجع مرسى شقرة مدى فاعلية تحلية مياة البحر بالطاقة الشمسية، ويدفع نحو توسيع عروضنا التجارية بالنسبة لحلول تحلية المياه. نظرًا للوضع الراهن لموارد مصر المائية، نفخر بأن نكون من ضمن الكيانات التي تعمل على تقديم حلول فعالة تكون في متناول المزيد من العملاء.

المحطة تغطي 100% من احتياج المنتجع للمياه

والمشروع الرئيسي لـ«KarmWater» في منتج مرسى شقرة هو عبارة عن محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتنتج 200 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا.

وتغطي هذه الكمية 100٪ من احتياجات المياه لمنتجع مرسى شقرة، نظرًا لأن المشروع تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراء مياه، فإن منتجع مرسى شقرة لا يخضع لأي استثمار مبدئي وسيشتري مياهًا تعتمد على الطاقة المتجددة وبسعر أقل بكثير من السعر السابق للمياه.

ويعمل فريق «KarmWater» كذلك على تنفيذ حلول متكاملة لتخزين المياه عبر الطاقة الشمسية وهو ما سيتيح للعملاء من القطاع الزراعي ضخ المياه وتخزينها بتكلفة منخفضة، باستخدام الطاقة الشمسية، لاستغلالها لاحقًا في الري.

ويأمل الفريق في تقديم هذه التكنولوجيا إلى السوق في المستقبل القريب كحل محتمل سيساعد في التخفيف من أثر مشكلة عجز المياه على مستوى الدولة وصعوبة الوصول إليها.