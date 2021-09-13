استمرار تطعيم المعلمين بلقاح كورونا في قنا.. رابط التسجيل

قرار مجلس الوزراء الأخير بمنع دخول الموظفين والمعلمين إلى أماكن عملهم حال عدم تطعيمهم بلقاح كورونا، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، دفع جميع العاملين في المصالح الحكومية بمحافظة قنا، إلى الإسراع في أخذ تطعيم كورونا، الذي توفره مديرية الصحة من خلال المراكز الثابتة، أو من خلال فرق التطعيم في أماكن معدة مسبقاً، بالتنسيق مع المصلحة التي تريد تطعيم العاملين بها، قبل حلول الموعد المحدد، كإجراء اتخذته القيادة السياسية والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

تطعيم لقاح كورونا للموظفين.. تحذير هام من محافظ قنا

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتطعيم العاملين باللقاح كورونا المستجد، تَقرر منع أي موظف لم يأخذ التطعيم ضد كورونا، جرعة واحدة على الأقل، من الدخول إلى مقر عمله بالقطاعات الحكومية المختلفة داخل المحافظة، وذلك بدءاً من أول أكتوبر 2021، مع اعتبار الموظف منقطع عن العمل بدءاً من هذا التاريخ.

وشدد المحافظ على العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، من خلال هذا الرابط من هنا، لتلقي اللقاح قبل انتهاء الموعد المحدد.

الفرق الصحية بقنا تواصل تطعيم الموظفين

وواصلت الفرق الطبية، التابعة لمديرية الصحة في قنا، تطعيم الموظفين والعاملين في جميع المصالح الحكومية وخاصة التربية والتعليم، ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن هناك جهود كبيرة من مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع كل المديريات وتوابعها، لتطعيم العاملين بها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، قبل الأول من أكتوبر المقبل.

وتابع أن اللقاحات متوافرة وبعدة أنواع، مؤكداً أن 80% على الأقل من العاملين في التربية والتعليم حصلوا على الجرعة الأولى بالفعل، مطالباً جميع العاملين في المصالح الحكومية الأخرى بالتسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من هنا.