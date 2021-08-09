«فتاة الفستان» تكشف تفاصيل تكفل ساويرس بها..والحسيني: يا ريتني كنت أنا

قالت حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، إنها تلقت رسالة دعم من المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عبر «الواتس أب»، تفيد أن «ساويرس» سيتكفل بمصاريف دراستها في أي جامعة خاصة تريدها، موضحة أن هذا الشخص الذي أرسل إليها الرسالة تحدث معها هاتفيًا، ونقل لها رسالة من رجل الأعمال بأنه يدعمها بشكل عام، وأنه يتكفل بمصاريف أي جامعة خاصة تريد الالتحاق بها.

نجيب ساويرس حرص على إرسال لها فويس نوت

وأضافت «طارق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري، أن الشخص أرسل لها رسالة فويس بصوت نجيب ساويرس، قال لها فيها «متزعليش، ومتضايقيش من اللي حصل، أنا هدعمك في الحكاية دي، واختاري أي كلية خاصة ومتضايقيش نفسك بحاجة»، فيما رد الإعلامي يوسف الحسيني: «يا بختك يا حبيبة.. ياريتني كنت أنا».

مبسوطة إن فيه ناس عاوزه تدعم الشخص الناجح

ومازحها الإعلامي: «أنا كمان والله عاوز نجيب ساويرس يتكفل بمصاريف جامعتي، صحيح أنا كبرت على الجامعة، بس ممكن أخد الفلوس دي وأفتح مطعم أو مشروع صغير أو متناهي الصغر»، فيما ردت الطالبة، بأن نجيب ساويرس أكد لها أنها ستحصل على حقها، «قالي عاوزين نساعدك وندعمك، وبصراحة ده بسطني جدًا، حسيت إن لسه فيه ناس عاوزه تدعم الناس الناجحة، بغض النظر لو كان البعض يتهمه بأنه غير مجتهد أو فاشل».