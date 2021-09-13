استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بجامعة سوهاج

واصل الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة والطلاب، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها، وحرص الجامعة علي سلامة منتسبيها، رافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي رئيس حملة التطعيم والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.

وأوضح «عبد الخالق»، في بيان صحفي، اليوم، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مستمرة خلال مواعيدها الرسمية والمعلنة سلفاً، حتى الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة بنسبة 100%، لافتاً إلى زيادة الجرعات طرديا مع زيادة الأعداد المتلقية للقاح، مشددا على جميع المتعاملين مع الجامعة بسرعة تلقي اللقاح قبل النصف الأول من أكتوبر المقبل، لانتظام سير العملية التعليمية منذ بداية العام الجامعي الجديد بشكل ميسر وآمن .

منح اللقاح يتم تحت إشراف طبي كامل وبشكل آمن

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، إن الجامعة وفرت أكثر من نوع من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، منها «سينوفارم، وسينوفاك، واسترازينيكا»، موضحاً أن منح اللقاح يتم تحت إشراف طبي كامل وبشكل آمن.

وأضاف صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن عدد المتلقين للقاح اليوم بلغ أكثر من 95 موظفا، مشيراً إلى أن تلقي اللقاح يتم بطريقة منظمة من خلال تقسيم العمل إلى عدة لجان، تبدأ بعملية التسجيل إلكترونياً ببطاقة الرقم القومي، وتستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالحالة الصحية لمتلقي التطعيم، حتى تعبئة البيانات الخاصة بكارت المتابعة للجرعة الثانية.

وأشار احمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، إلى أن التطعيم متواصل خلال أيام الأسبوع ابتداء من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعه 9 صباحاً وحتى ٩ مساءً بعدد 5 منافذ متفرقة، وهي «مبني الأنشطة الطلابية أعلى البنك الأهلي فرع الجامعة، كلية الصيدلة، الإدارة الطبية بمبنى ج، مدينة الطالبات، مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية».