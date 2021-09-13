الصحة تقدم نصائح للمواطنين لجعل المنازل آمنة من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي الفيس بوك، إنفوجرافيك توضح فيه للمواطنين عدة نصائح لجعل المنازل خالية من فيروس كورونا، بالإضافة لتجنب الإصابة بكوفيد19، مع مراعاة الالتزام بالإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

الصحة توضح خطوات لجعل المنازل آمنة من فيروس كورونا المستجد

وكشفت وزارة الصحة خلال موقعها الرسمي على الفيس بوك، عن الخطوات والنصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها لجعل المجتمع المنازل آمنة وخالية من أي فيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد، وتمثلت هذه النصائح في:-

- المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دائمة.

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في «غسل الأيدي، تطهير الأسطح، ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التباعد الجسدي».

عدم مخالطة أصحاب الأمراض المزمنة وعدم مشاركة أدواتهم الشخصية

- في حالة وجود أي شخص من أفراد الأسرة يعانى من أعراض تنفسية، أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، مع ضرورة الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105.

- إذا كان أحد أفراد الأسرة يعانى من مرض مزمن أو مرض مناعي أو كان كبير في السن، يجب تقليل الاختلاط به وعدم مشاركة الأدوات معه لتجنب إصابتهم بكورونا.

الصحة تؤكد أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للذعر

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على الفيس بوك، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا لكى تحمى نفسك والأخرين من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق، وأن الأعراض المصاحبة عقب التطعيم تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة، احمرار مكان الحقن، ألم بالمفاصل، شعور بالإرهاق، الرغبة في النوم.