إصابة 14 شخصا في 3 حوادث على طريق الساحل الشمالي

شهد الساحل الشمالي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقوع 3 حوادث طرق، نتيجة انقلاب 3 سيارات، مما أسفر عن سقوط 14 مصاباً بإصابات متفرقة في الجسم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث الثلاثة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات العلمين النموذجي والضبعة المركزي.

الساحل الشمالي.. 5 مصابين في انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي

ففي وقت مبكر من صباح اليوم، شهد الطريق الساحلي المؤدي إلى طريق الضبعة الإقليمي حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى إصابة 5 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

الساحل الشمالي.. سقوط 4 مصابين في انقلاب سيارة قرب سيدي عبد الرحمن

وشهد طريق الساحل الشمالي وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، في نطاق قرية «سيدي عبد الرحمن»، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، ويجري تقديم الخدمات الطبية واستكمال الفحوصات من الأشعة والتحاليل حتى تماثلهم للشفاء.

الساحل الشمالي.. إصابة 5 في انقلاب سيارة بمدخل الضبعة

كما أسفر حادث ثالث عن إصابة 5 مواطنين، بينهم 4 أطفال، بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة عند مدخل مدينة الضبعة على طريق الساحل الشمالي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وتبين أن المصابين هم: «رقية أشرف أحمد عبد الحميد»، 10 سنوات من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلي، و«عبد العزيز أشرف محمد»، سنتين، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، و«يحيى أشرف عبد الحميد»، 8 سنوات، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الايسر، و«أحمد أشرف أحمد»، 13 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«هبة أحمد محمد»، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ويجري استكمال الفحوصات تحت اشراف الطاقم الطبي بقسم الطوارىء بمستشفى الضبعة المركزي.