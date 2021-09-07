إصابة 9 في تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالي

أصيب 9 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين، وقع قبل قليل، عند علامة الكيلو 165 على طريق الساحل الشمالي، في اتجاه مطروح، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطر قسم شرطة العلمين اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات مصابين حادث الساحل الشمالي

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 9 مصابين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق الساحل الشمالي، بين الإسكندرية ومطروح، وتنشر «الوطن» أسماء وحالات المصابين وهم:

حسام سيد عبد الغني، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

زينب حسام سيد، 16 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

نادية عيد محمد، 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

سلمى محمد طه، 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

انتصار سيد عبد الغني، 50 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

عزة السيد عبد الغني، 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

حمزة عبد المجيد سلام، 14 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

فاطمه الزهراء سيد عبد الغني، 32 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أروى أيمن عبد الحفيظ، 10 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

استكمال الفحوصات الطبية بمستشفى العلمين

ويجري الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي، في محافظة مطروح، استكمال الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل الستشفى، من أشعات وتحاليل، وتقديم العلاج وأوجه الرعاية الطبية اللازمة.