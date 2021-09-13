التضامن: توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدي «فرصة» من أسر تكافل وكرامة

عقد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لقاء تشاركيًا مع القطاع الخاص، لبحث سبل التعاون في دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل و كرامة»، للاندماج في سوق العمل وتوفير وظائف لائقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير عمالة مدربة، و التي توفرها الوزارة بعد عمل رفع وبناء قدرات المستفيدين واكسابهم مهارات حياتية وتقديم استشارات مهنية لتعزيز قدراتهم ثم إلحاقهم بالشركات و المصانع و تحقيق اعلي معدلات الرخاء و تمكينهم اقتصاديا، وذلك برعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

دعم محدودي الدخل من مستفيدي «تكافل و كرامة»

وشهد اللقاء التشاركي حضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والدولية، لتعريفهم وتقديم عرض مفصل لخدمات برنامج فرصة وأنشطة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وجرى تنظيم حلقة نقاشية لممثلي القطاع الخاص لعرض أهم تحدياتهم وفرص العمل المتوفرة لديهم وذلك بهدف تأسيس علاقات مستدامة مع هذه الشركات لتزويدهم بالعمالة المدربة المؤهلة، كما جرى التطرق لسبل التعاون مع هذه الشركات، وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع البرنامج تحت رعاية الوزارة لتوفير وظائف شاغرة مناسبة لهذه الفئة من المستفيدين.

توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدي برنامج فرصة من شركات القطاع الخاص

ويأتي اللقاء في إطار نشاط برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة العمل والانتاج بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل، والترابط مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات انتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة في تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج من الأعمال الخيرية إلى الأنشطة التنموية.

دمج محدودي الدخل في أنشطة اقتصادية

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وكشف «الشبراوي» عن أن اللقاء أسفر عن توفير حوالي 4500 فرصة عمل من مختلف الشركات التي حضرت وقدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات.

افتتاح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات

وأضاف أن البرنامج يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلي العمل والتركيز علي الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة الي تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين «سفراء التمكين»، مشيرًا إلى أن فريق فرصة افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات، وسوف يقدمون الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.

«التضامن»: الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من 6 إلى 12 شهرًا

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، أن الدعم النقدي المشروط للمستفيدين منه الراغبين في الدخول إلى سوق العمل والتوظيف وامتلاك أدوات انتاج مستمر ولن يتوقف مع المشاركة في برنامج فرصة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من ستة شهور إلى 12 شهرًا، وهي فترة التحاقه في سوق العمل وتأسيس المشروع، مشددًا على أن 75% من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون في العمل، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة سابقًا قبل تنفيذ جلسات تعديل السلوك 88% رافضين العمل والخروج من دائرة الراحة، وذلك وفق آخر النتائج حتى مطلع سبتمبر الجاري.