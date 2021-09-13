«الزراعة» تحدد شروط الحصول على تقاوي عالية الجودة والإنتاجية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حزمة توصيات وتنبيهات للمزارعين، لضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة وذات إنتاجية عالية.

وأكد الدكتور أحمد عصام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أنه تم إصدار تعميم منشور على كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، بتلك التوصيات، لتوعية المزارعين بها في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

شددت الوزاة على شراء التقاوي من محل أو منفذ مرخص له بالاتجار في التقاوي والتي يتم الاشراف والرقابة عليها من قبل مهندسي فحص واعتماد التقاوي لضمان جودة التقاوي المنتجة والتي تساعد على زيادة الإنتاج، فضلا عن الحصول على فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة مثبت بها جميع البيانات الخاصة بالكمية المشتراه والاحتفاظ بها حتى يمكن الرجوع الى مصدر التقاوي في حال وجود شكوى، كذلك التأكد من مطابقة البيانات المذكورة بالفاتورة مع البيانات المدونة على عبوات التقاوي المشتراه.

وأوضحت الوزارة أنه في حال رفض التاجر اعطاء فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة، يتم الاتصال بإدارة فحص واعتماد التقاوي التابع لها، كما شددت على عدم شراء تقاوي من عبوات مفتوحة، وناشدت المزارعين بالإبلاغ عن التجار الذين يقومون بالاتجار بدون ترخيص لمكاتب فحص واعتماد التقاوي والمنتشرة بكل مراكز المحافظات داخل الإدارات الزراعية.

وأعد مركز المعلومات الصوتية والمرئية انفوجراف، تعريفي لتوعية المزارعين بأهمية اتباع هذه التوصيات.