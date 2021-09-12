وزير الزراعة يحيي فلاحي مصر: لم نشهد أزمات غذائية خلال كورونا

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المعرض الزراعي الدولي «صحاري»، يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة نحو 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة.

وأعرب القصير في بيان عنه، عن سعادته بما شاهده في المعرض، قائلا إنّه يأتي هذا العام في إطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أثبت أنّه من القطاعات المرنة، والأكثر تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما أنّ هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع، فهو المصدر الرئيسي لانتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، كما يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي.

مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا

ولفت وزير الزراعة، إلى أنّ مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا، بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة، كما وجّه التحية للفلاح المصريين موضحا أنّ قطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتابع القصير، أنّ لدينا مشروعات كثيرة سواء في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، إضافة إلى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

«حياة كريمة» تغيّر وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مصري في الريف

وأكد وزير الزراعة، أنّ مشروع تحديث الري والتحول لنظم الري الحديثة جارٍ تنفيذه حاليا، حيث توفر له الدولة التمويل اللازم دون فائدة وعلى 10 سنوات، متابعا أنّ هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياه لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة

وقال القصير، إنّ الصادرات الزراعية المصرية تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تحتل مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل، وعلى رأسها الموالح والفراولة.

وتوجد شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وإيطاليا وهولندان ويشهد المعرض زخم من عروض الشركات المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث، كما يشهد عروض من البنوك لعرض منتجاتهم في مجال الآجري بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما يعد معرض ﺻﺤﺎري ﻫﻮ الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.