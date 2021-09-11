مميزات كلية الزراعة.. العمل في المجالين الطبي والصحي والصناعات الدوائية

يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن مميزات كلية الزراعة، وذلك عقب التساؤلات التي تزايدت من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن فرص العمل التي يوفرها سوق العمل لخريجي كليات الزراعة.

وتستعرض «الوطن» كليات الزراعة بجامعات مصر المختلفة ومميزاتها وفرص العمل المتاحة للخريجين، على النحو التالي:

كليات الزراعة في الجامعات المصرية الحكومية:-

- كلية زراعة جامعة القاهرة.

- كلية زراعة جامعة عين شمس.

- كلية زراعة جامعة الإسكندرية.

- كلية الزراعة جامعة أسيوط.

- كلية الزراعة جامعة طنطا.

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

- كلية الزراعة جامعة المنيا.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية.

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس.

- كلية الزراعة جامعة بنها.

- كلية الزراعة جامعة بنى سويف.

- كلية الزراعة جامعة الفيوم.

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

- كلية الزراعة جامعة سوهاج.

- كلية الزراعة جامعة دمنهور.

- كلية الزراعة جامعة دمياط.

أقسام كلية الزراعة في الجامعات المصرية

تضم كلية الزراعة مجموعة متعددة ومختلفة من الأقسام من جامعة إلى أخرى، ولكن في المتوسط، تحتوي على 18 قسما، على النحو التالي:

ـ قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم النبات الزراعي.

- قسم الوراثة.

- قسم الأراضي.

- قسم المحاصيل. قسم الخضر.

- قسم الألبان.

- قسم الاقتصاد الزراعي.

- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية.

- قسم الهندسة الزراعية.

- قسم أمراض النبات.

- قسم الإنتاج الحيواني.

- قسم بساتين الفاكهة.

- قسم الحيوان.

- قسم وقاية النبات.

- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي.

- قسم بساتين الزينة.

- قسم الصناعات الغذائية.

مجالات العمل لخريجي كليات الزراعة

يمكن لخريجي كلية الزراعة العمل بالأماكن الآتية:-

- المجالان الطبي والصحي والصناعات الدوائية

- كيميائي بمعامل التحاليل الطبية.

- العمل في المختبرات الطبية.

- العمل في مراكز البحوث.

-العمل في صناعة وإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.

فرص العمل في المجال الزراعي

- معامل تحليل التربة والنبات والمياه.

- إنتاج الأسمدة الزراعية.

- معالجة النفايات الزراعية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة.

- استزراع وإنتاج الفطريات الغذائية.

- المقاومة الحيوية للآفات الزراعية.

فرص العمل في مجال الإنتاج الحيواني

- العمل على تطوير مصادر جديدة لتغذية وتربية الحيوانات.

- البدء في إنتاج نباتات معدلة وراثيا تتوافق مع الظروف المناخية.

- استخدام التشخيص الوراثي للكشف عن الأمراض النباتية والحيوانية.

- شركات الأجهزة والمعدات.

- شركة الأجهزة الطبية المخبرية.

- معالجة وإدارة النفايات والمخلفات البيئية.

- استخدام ومعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.

- استخدام المخلفات البيئية كمصادر محتملة لإنتاج الوقود الحيوي.

مجال الصناعات الكيميائية وإنتاج الكحولات

- إنتاج بعض الغازات الصناعية والطبية.

- إنتاج الأحماض العضوية المختلفة.

- إنتاج البلاستيك الحيوي.

مجالات العمل المختلفة

- مهندس زراعي في مزارع الدواجن أو الأسماك أو الماشية.

- مراقب جودة أو مهندس إنتاج في مصانع الألبان والصناعات الغذائية.

- مهندس في مناحل العسل.

- العمل في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

- معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

- المعهد القومي للبحوث.

- أكاديمية البحث العلمي.

- مركز بحوث الصحراء.

- معهد بحوث المياه بوزارة الري.

- مرشد زراعي العمل في إدارة وتخطيط المشاريع الزراعية.

مجالات عمل أقسام الزراعة الدولية شعبة اللغة الإنجليزية

- مهندس زراعي في المزارع العضوية.

- العمل في الشركات الزراعية وشركات المالتي ناشيونال.