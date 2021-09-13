بعد رقصهما على المسرح.. روجينا وراغب علامة يتصدران محركات البحث

تصدر اسم الفنانة روجينا وراغب علامة محركات البحث «جوجل»، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها من حفل خاص للأخير، بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة.

روجينا وراغب علامة يرقصان على أنغام «اسمي حبيبك»

وظهرت روجينا خلال الفيديو، وهي ترقص مع راغب علامة على أنغام «اسمي حبيبك» على المسرح.

وتعرضت روجينا لهجوم حاد من قبل متابعيها نتيجة رقصها، الذي وصفه متابعوها بـ«الجريء»، بالإضافة إلى ظهورها بفستان أبيض قصير، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذا الشكل حسب تعليق متابع آخر.

فنانون يحضرون حفل راغب علامة بجانب روجينا

وحضر حفل راغب علامة من النجوم، بجانب روجينا، الفنانون ماجد المصري، إدوارد، عزيز الشافعى، النجم الجزائري، الشاب خالد، ومن الوسط الرياضي الكابتن محمد زيدان، لاعب المنتحب لكرة القدم السابق، وغيرهم من المشاهير.

وافتتح راغب علامة فقرته بأغنية «يا غايب»، وبعدها حرص على توجيه الشكر إلى الشاب خالد، الذي شاركه الغناء، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بالمناسبة نفسها، ووجه الشكر أيضًا لمنظم الحفل وليد، واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما أغنيات «اللي باعنا»، «نسيني الدنيا»، «فورا تدخل حياتي»، «أنا اسمي حبيبك»، وغيرها من الأغاني التي قدمها إلى جمهوره.

وقدم راغب علامة، خلال الحفل، عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها «قلبي عشقها، ونسيني الدنيا، وياريت، وطب ليه، وياغايب تعالى، وليالينا القديمة»، وكان قد سبق علامة إلى الحفل الفنان الجزائري الشاب خالد.

وكان آخر ظهور لروجينا أثناء احتفالها بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم مساء السبت بالقاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان».