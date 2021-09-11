راغب علامة والشاب خالد يختتمان حفلات الصيف الكبرى في القاهرة

يختتم اليوم النجمان راغب علامة والشاب خالد، حفلات الصيف الكبرى، حيث يجتمعان معًا في حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، لصالح إحدى الشركات العقارية تحت تنظيم المنتج وليد منصور.

برنامج حفل الشاب خالد وراغب علامة

ويقدم راغب علامة والشاب خالد، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه، ويحمل الحفل عددًا كبيرًا من المفاجآت، وشهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا من كل محبيهم.

وكان المنتج وليد منصور، نظم منذ أيام قليلة، حفلا ضخما للنجم محمد حماقي في الساحل الشمالي علي الشاطئ ورفع الحفل شعار «كامل العدد» كما شارك به نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني، وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح والمنتج تامر مرسي وآخرون.

حفلات وليد منصور

وفي سياق آخر، يعكف وليد أيضًا على التحضير لحفلين، للنجم رامي صبري في الإسكندرية يومي 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري، ويقام الأول في حفل تخرج كلية تربية، والثاني في حفل تخرج كلية تجارة «إنجليزي»، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في حفل الساحل الشمالي، الذي أقيم منذ أسابيع قليلة وكان من أقوى الحفلات في موسم صيف 2021.