راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل التجمع في حضور نجوم الفن.. صور

شارك النجمان راغب علامة والشاب خالد، في إحياء حفل غنائي ضخم، بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور «كامل العدد» من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين منهم ماجد المصري، إدوارد وعزيز الشافعى وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير.

الشاب خالد بدأ حفله الغنائي على نغمات «هي هي»

حضر الشاب خالد وكان في استقباله المنتج وليد منصور منظم الحفل، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة تواجد المطرب الجزائري التي امتدت لقرابة الساعة ونصف الساعة قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من «دي دي»، مرورا بـ «عيشة، وهران، عبدالقادر، والشابة»، بالإضافة إلى «أنا العربي»، وختاما بـ «سيه لا في».

راغب علامة بدأ حفله على نغمات «يا غايب»

بينما افتتح المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته الغنائية بـ «يا غايب» وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر، ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما «اللي باعنا»، «نسيني الدنيا»، «فورا تدخل حياتي»، «أنا اسمي حبيبك».. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

تخلل فقرة غناء المطرب اللبناني، صعود الفنانة روجينا إلى المسرح حيث شاركته الرقص على أغنية «أنا اسمي حبيبك»، والتي حرص بعدها على تحية الفنانة وتقبيل يدها.

الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور، وتميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة طارق صبري ومسرح حمامصي وصوت جورج سعيد وتصوير إبراهيم السماك.