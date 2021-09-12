وصلة رقص بين راغب علامة وروجينا على نغمات «أنا أسمي حبيبك».. «فيديو»

دخل النجم اللبناني راغب علامة في وصلة رقص رفقة الفنانة روجينا، على نغمات أغنيته الشهيرة «أنا اسمي حبيبك»، خلال الحفل الغنائي الذي أقيم في التجمع الخامس وانتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

روجينا ترقص على نغمات راغب علامة في حضور ماجد المصري

طلب علامة خلال الحفل من روجينا الصعود على المسرح وظل يرقص رفقتها على موسيقى الأغنية حتى نهايتها.

ماجد المصري وإدوارد أبرز الحاضرين فى الحفل

حضر الحفل عدد من كبير من نجوم الفن والمشاهير منهم روجينا وماجد المصري وإدوارد وعزيز الشافعي ومحمد زيدان وزوجته، بالإضافة لحضور جماهيري «كامل العدد»، وكان الحفل من تنظيم وليد منصور

كان المنتج وليد منصور، نظم منذ أيام قليلة، حفلا ضخما للنجم محمد حماقي، في الساحل الشمالي علي الشاطئ ورفع الحفل شعار «كامل العدد» كما شارك به نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني، وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح والمنتج تامر مرسي وآخرون.

وفي سياق آخر، يعكف وليد أيضًا على التحضير لحفلين، للنجم رامي صبري في الإسكندرية يومي 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري، ويقام الأول في حفل تخرج كلية تربية، والثاني في حفل تخرج كلية تجارة «إنجليزي»، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في حفل الساحل الشمالي، الذي أقيم منذ أسابيع قليلة وكان من أقوى الحفلات في موسم صيف 2021.

جدير بالذكر ان الحفل كان قد انطلق فقرة غنائية للفنان الشاب خالد وقدم مجموعة من اشهر اغنياته