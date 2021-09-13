رسلان: تجديد شبكات مياه الشرب في 36 قرية بالقليوبية ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصرى نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعادة تأهيل محطات مياه الشرب

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، خلال مشاركته في جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي بدأت اليوم، بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى أنه تم طرح 4 حزم لمشروعات المبادرة ضمن أعمال الشركة بمحافظة القليوبية، وهي مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في عدد 36 قرية، وإنشاء آبار ارتوازية وعدد 6 محطات حديد ومنجنيز، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي وتوصيل الوصلات المنزلية، إعادة تأهيل محطات مياه الشرب.

تطوير ورفع كفاءة لعدد من المشروعات الخدمية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد قرية نوى، التابعة لمركز شبين القناطر في القليوبية، وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المشروعات الخدمية.

تدعيم شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمع لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، التي تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين، ومجمع للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي، والطرق والكهرباء، وغيرها.

تنفيذ مشروع مياه الشرب بكفر شبين مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية

وتفقد رئيس الوزراء أعمال مشروعات، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لقرية كفر شبين، مركز شبين القناطر، حيث استمع لشرح من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لأعمال تنفيذ مشروع مياه الشرب بكفرشبين مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.