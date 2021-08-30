توقعات بارتفاع أسعار الطماطم في سبتمبر.. و«الشعبة»: بسبب فاصل العروات

سجلت أسعار الطماطم والبطاطس ارتفاعات جديدة في أسواق الجملة والتجزئة، ليباع الكيلو من المحصولين بـ10 جنيهات، فيما كشفت شعبة الخضر والفاكهة عن أزمة متوقعة في الطماطم والبطاطس والبصل في شهر سبتمبر المقبل.

موعد استقرار أسعار الطماطم في الأسواق

وذكر حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، أن أسعار الطماطم ستشهد استقرارًا بداية من العام الجديد بسبب ظهور العروات الشتوية، مضيفًا «هذه الأسعار خارجة عن الإرادة، وتسببت فيها الموجة الحارة الماضية».

قائمة السلع التى ارتفعت أسعارها بسبب الموجة الحارة

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن أصنافا ارتفعت أسعارها بجانب الطماطم مثل البطاطس والفاصوليا والمانجو والجوافة والموز، لافتًا إلى أن ذلك لم يؤثر على المعروض منها.

وأرجع ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى «فاصل العروات»، والذى يؤدي إلى رفع الأسعار فى تلك الفترة من كل عام.

وكشف «النجيب» عن أن التغيرات المناخية خارجة عن الإرادة، وأن تأثيرها سلبي على إنتاجية الفدان، حيث تؤدى الى انتشار العديد من الأمراض الفطرية، ومن ثم تراجع الإنتاج خاصة فى وقت العروات.

خسائر الفلاحين بسبب التغيرات المناخية

وقال نائب رئيس شعبة الخضروالفاكهة، إن الخاسر الأكبر من ارتفاع الأسعار هو الفلاح، حيث يتكبد خسائر طائلة نتيجة تراجع إنتاجية الفدان، خاصة في ظل عدم وجود إرشاد زراعي لأفضل طرق الوقاية من التغيرات المناخية، ما يعرض محاصيل استراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل للتلف.

وشدد «النجيب»، على ضرورة توسع الدولة في إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة، خاصة في أوقات فاصل العروات.