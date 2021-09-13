الطيران السعودي.. تعليمات جديدة خاصة بدخول القادمين للمملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليماتها إلى جميع شركات «الطيران السعودي» العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين للمملكة سواء للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها، وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

الطيران السعودي: يشترط تقديم عينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة

وأكد الطيران السعودي على أن القادمين غير المحصنين والحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، عليهم تقديم فحصًا بتقنية PCR سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يجرى إجراء فحص عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول «يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا في خدمة التسلسل الزمني»، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

الطيران السعودي: يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورنا

واشترط «الطيران السعودي» على القادم إلى المملكة العربية السعودية الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أن يقدم فحصا بتقنية PCR سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يجرى إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول «ويجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورنا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا في خدمة التسلسل الزمني»، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.