باحث: مصر دخلت مرحلة الاقتصاد الأخضر بمشروعات صديقة للبيئة

قال الدكتور محمد البهواشي، باحث اقتصادي، إن الاقتصاد الأخضر هو الذي يقوم على الاهتمام بالبيئة، مشددًا على أن كافة المشروعات قائمة على تقليل الانبعاثات واللجوء إلى المصادر الجديدة والمتجددة، وأيضا هو عبارة عن أي مشروع يدر عوائدا غير مضرة بالبيئة.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة، أن مصر بدأت منذ فترة كبيرة في هذا المسار الأخضر، ولديها الكثير من المشروعات القائمة على الاقتصاد الأخضر، مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، ومزارع الرياح في الزعفران، والاقتصاد الأخضر، يقوم أيضًا على المباني الجديدة والاستخدام الأمثل للمياه والأراضي، ومصر لديها اتجاه لإنشاء مدن صديقة للبيئة.

الاستخدام الأمثل للموارد المائية

وتابع الباحث الاقتصادي، أن مصر حاليًا لديها استخدام أمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها للاستخدام مرة أخرى في الزراعة، للحصول على قيمة مضافة منها، كما أن مصر تستخدم مزارع الرياح في إنتاج الطاقة النظيفة، وهناك رؤية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ليكون مصدرًا للطاقة.

إصدار سندات خضراء

وشدد على أن مصر نجحت في إصدار أول سندات خضراء على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وهذا يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، والمشروعات التي تنفذها مصر.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعلنت في يناير الماضي أن وزارة المالية، طرحت سندات خضراء لمشروعات خضراء تكلفتها 750 مليون دولار، خاصة باستهلاك الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وتربة وكيفية احتساب هذه الاستخدامات حتى تبقى للأجيال القادمة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبترول والسياحة والآثار والثقافة، ووجه خلال الاجتماع بتطوير القطاع البيئي، ودمج مفهوم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في كل القطاعات التنموية في كل القطاعات غير النمطية مثل المالية والتخطيط والشباب والرياضة والثقافة لكي يتحقق التأثير بسرعة.