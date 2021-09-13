معلومات عن المتهم بقتل «مهندس الدقهلية»: «صديقه» منذ الطفولة (صور)

قال أيمن الزيني، ابن شقيق المهندس المتوفى أحمد عاطف، إن الأسرة تتهم صديقه «م. ع» بقتله، لأن أقوال المتهم تثبت تورطه في هذه الجريمة، حيث زعم إعطاءه للمهندس المتوفي مبلغا وقدره 80 الف جنيه، في قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وهذا لم يحدث، حيث إنه طلب من المهندس أحمد عاطف المجيء إلى مركز آخر بمفرده لإعطائه المبلغ.

المتهم كان رافضا تسليم المبلغ

وأضاف الزيني خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المهندس أحمد عاطف، كان يلح على المتهم «م. ع» منذ فترة كبيرة لأخد المبلغ الذي أعطاه له بغرض تشغيله والربح منه، ويتخطي نصف مليون جنيه، إلا أن المتهم كان رافضا لهذا الأمر.

وتابع: «عمي دايما كان بيطلب منه الفلوس اللي مشغلها معاه لأنها مش بتاعته بس، دي تخص أهله وأصحابه، ليهم نصيب في الفلوس دي، بس المتهم دايما كان بيقوله استني عليا مش معايا المبلغ دلوقتي، والأسرة كلها بتتهمه بتورطه في قتل المهندس أحمد عاطف، فضلا عن أن الأسرة قامت بتحرير محضر ضده».

معلومات عن المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف

وبحسب ما ذكره «الزيني» لـ«الوطن»، فإن أبرز المعلومات عن «م. ع» المتهم بقتل المنهدس المتوفي جاءت على النحو التالي:

1- كان صديقا للمهندس أحمد عاطف منذ مرحلة الطفولة.

2- يعمل في مجال توظيف الأموال منذ عدة سنوات.

3- يقوم بتشغيل الأموال في مجال المقاولات والأدوات الكهربائية.

4- العديد من أهالي مركز طلخا يقومون بتوظيف الأموال معه وقد تصل لملايين.

5- يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما ويقطن بقرية ميت عنتر.

النيابة تأمر بتحليل البصمة الوراثية

وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لكل من والد المهندس ووالدته، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للجثة التي جرى العثور عليها، للتأكد من أن الجثة التي تم العثور عليها للمهندس أحمد عاطف.