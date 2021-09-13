انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 دون مشاكل

اختتمت اليوم، أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب ‏القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة ‏التاريخ.‏

‏‏ختام الامتحانات الأزهرية

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحانات اليوم، سادتها حالة من ‏الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية‏، ‏كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكآفة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.‏

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

ومع انتهاء أعمال الامتحانات للشهادة الثانوية بقسميها (العلمي و الأدبي) للدور الثاني، وجه ‏قطاع المعاهد الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين، لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة، ‏وبالإجراءات ‏الاحترازية، ولنجاح سير الامتحانات، متمنيًا التوفيق والسداد للطلاب.‏

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، من خلال عدة خطوات، أولها الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قطاع المعاهد الأزهرية، يعقبها الدخول رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

وصرح أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، بأن امتحانات الدور الثاني تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، التي اتبعها قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وذكر أن عدد طلاب الدور الثاني، بلغ أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، يؤدون امتحانات الدور الثاني، في 369 لجنة، على مستوى الجمهورية.

وكان أجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.