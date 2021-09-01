باللينك ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة طعون وتظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2020 /2021، عبر بوابة الأزهر، مؤكدا أنه يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال كتابة رقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك على الرابط التالي، هنا.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور سلامة داود، أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون، أطلعت الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التي يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب على مستوى الجمهورية.

إعادة التصحيح في تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأضاف أن عملية إعادة التصحيح تمت بحيادية تامة مع الالتزام بكل الضمانات التي تحفظ حقوق طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وشدد على أنه كان هناك تعليمات مشددة لكل مكاتب الطعون بكل المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

عدد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية

وعن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، التي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكل المحافظات، أكد أنها بلغت 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

وأكد أن المواد العلمية وعلى رأسها الأحياء جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء بلغ 3026 طعنا، والفيزياء 2708، والكيمياء 2178، تلاها مادتا اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك على مستوى كل المحافظات.

وكان قد فتح القطاع باب التقدم للتظلمات من النتيجة بشرط دفع الطالب أو الطالبة، رسوم تبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم في نتيجتها، على أن يتم تسجيل البيانات إلكترونيا مع إرفاق قسيمة تسديد الرسوم، وتقوم كل إدارة تعليمية بتحديد موعد للمتظلمين بالاطلاع على أوراق إجاباتهم في المواد المتظلمين منها.