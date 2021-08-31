منطقة الأقصر الأزهرية تكرم أوائل الشهادة الثانوية

كرّم الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بديوان عام المنطقة، معربًا، عن سعادته وتقديره للطلاب والطالبات الأوائل وناشدهم استمرار بذل الجهد والتفوق الدراسي خلال المرحلة المقبلة.

منطقة الأقصر تُكرم أوائل الثانوية

وسلم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الطلاب والطالبات المتفوقين شهادات تقدير تعبيرًا عن تقديره لهم و لتفوقهم الدراسي، وكذلك مصحف هدية لكل طالب وطالبة من الأوائل في المرحلة الثانوية، وخلال لقائه بهم أشاد الدكتور خليفة، بمستواهم العلمي والدراسي وأخلاقهم العالية، فضلًا عن حصولهم على هذه المراكز المتميزة، كما قدم لهم الشكر، لما حققوه من إنجاز خلال عام دراسي صعب وظروف قاسية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .

رئيس منطقة الأقصر الازهرية يُهنئ الطلاب المتفوقين

وأكد أن هذا التكريم يأتي لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، داعيًا طلاب الثانوية الأزهرية في العام الجديد، إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على مراكز متقدمة تبشر بجيل يمتلك الوعي الكامل لمستقبل بلاده.

شارك في حفل التكريم، كلًا من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي والشيخ أحمد النحاس، وعدد من أولياء أمور الطلاب والطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية الأزهرية لهذا العام .