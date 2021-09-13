5 آلاف جنيه زيادة في أسعار «بي واي دي»

شهدت سوق السيارات المحلية ارتفاعًا في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، وذلك للموديلات الحديثة لعام 2022، خاصة السيارات التي تمتلك العلامة التجارية الصينية، إذ ازداد الطلب عليها مؤخرًا بعد التحديث في الشكل، وإقبال راغبي اقتناء السيارات الحديثة عليها بأسعار لا تتجاوز 200 ألف جنيه، وفقًا لما صرح به سيف محمد عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى.

زيادة بي واي دي f3 بقيمة بلغت 5000 جنيه

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيارات الصينية شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب «الأوفر برايس»، مؤكدًا أن الوكيل للسيارات الصينية والوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي»، و«لادا» في مصر، نشر كتابا دوريا على موزعيه المعتمدين يفيد بزيادة أسعار طرازات السيارة بي واي دي f3 بقيمة بلغت 5000 جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات وللموديلات الحديثة للعام الجديد.

وتضمنت أسعار السيارات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها:

السيارة بي واي دي

ارتفعت أسعار طرازات بي واي دي F3 الفئة الأولى M/Tإلى 188 ألف جنيه، بدلًا من 183 ألفًا منذ عدة أسابيع.

كما ارتفعت الفئة الثانية من أسعار سيارات BYD F3 A/T إلى 208 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 203 آلاف.

مواصفات السيارة بي واي دي

ينتمى طرازBYD F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن السيارة بي واي دي، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن سوق السيارات المحلية شهدت تذبذبا في الأسعار مؤخرًا، بسبب انتشار جائحة كورونا.