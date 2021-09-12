عضو بـ«رابطة تجار السيارات» يطالب بحل مشكلة تجديد تراخيص المعارض

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إنه صدرت أوامر للمعارض بإخلاء الأماكن دون توفير أماكن للنقل فيها، ولكن تم إيقاف الأمر لحين البت فيه، مطالبا بوجود مدينة سيارات في كل محافظة، مع عدم إخراج المعارض المرخصة من مكانها، ولكن يتم معاقبة الأشخاص غير المرخصين، متابعا: «المشكلة أن بعض المراكز المرخصة انتهى ترخيصها، ولما راحت ترخص تم رفض تجديد التراخيص لهم على الرغم من أن أوراقها مضبوطة وأرجو أن يتم حل هذه المشكلة».

مطالبات بزيادة مدن السيارات الجديدة لخدمة الجميع

وأضاف «زيتون»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المدينة المقترحة الوحيدة للسيارات، تابعة لمحافظات القاهرة وتتوفر قريبا من العين السخنة، وسيتم الانتهاء منها نهاية 2022، مطالبا بإيجاد أماكن متوفر فيها الخدمات، لافتا إلى أن هذه المدينة ستخدم القاهرة فقط، ويجب أن يتم زيادة المدن لتخدم الجيزة والقليوبية، مطالبا بإنشاء مركز للتنسيق مع الشعبة العامة للسيارات في الغرف التجارية من أجل التنسيق بين التجار والأجهزة المحلية في الدولة لتنفيذ القرارات.

مدينة السيارات الجديدة مدينة متكاملة

وأكد أن مدينة السيارات الجديدة ستكون بديلا عن سوق الجمعة للسيارات المستعملة، من أجل تخفيف الضغط على القاهرة، وتوجد هذه المدينة على طريق العين السخنة القطامية، ومساحتها تصل إلى 57 فدانا، وتتسع لـ4000 سيارة وتشمل معارض وساحات سيارات جديدة ومستعملة، مع وجود شركات التأمين والبنوك وإدارات مرورية ومراكز فحص وخدمات ومطاعم وكافيها واستراحة للعاملين، ومسجد لتكون مدينة متكاملة تتوفر بها كل الخدمات وتسهل على المستهلك إتمام عملية الشراء.