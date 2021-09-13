غلق مكتب تسويق عقاري بدون ترخيص في بني سويف

أغلقت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، اليوم الاثنين، مكتب للتسويق العقاري في المنطقة الرابعة بمدينة بني سويف، لإدارته بدون ترخيص، وقررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بحضور رئيس المنطقة، ومدير الشئون القانونية، ونائب رئيس المدينة، وذلك في أول يوم عمل لرئيس المدينة الجديد، عقب قرار تكليفه من قبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

رفع 35 طن مخلفات من منطقة ترعة البوصة ببني سويف

كما انتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمعاينة شكوى بعض الأهالي بمنطقة ترعة البوصة، من تجمع للقمامة بالمنطقة، حيث تم استدعاء رئيس المنطقة، ومسئول النظافة، وبحضور النائب المختص بمشروع النظافة، وجرى رفع ما يقرب من 35 طن مخلفات.

رئيس بني سويف: التواجد الميداني ومواجهة القصور

وأشار رئيس مركز بني سويف إلى تنفيذ تكليفات المحافظ بالتلاحم بالمواطنين والتواجد بالشارع، للوقوف على مستوى جودة الخدمات والمرافق، والتشديد على مواجهة القصور والتراخي في أداء الخدمات التي يتلقاها المواطن، مع إرسال تقرير يومي بكل المستجدات، والتواصل المباشر في أي طوارئ قد تواجه الخدمات والقطاعات الحيوية.

مطب صناعي أمام قرية «منقريش» استجابة للأهالي

وفي سياق آخر، أوضحت مديرية الطرق والنقل ببني سويف، بشأن تكليف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ببحث الشكوى التي رصدها قسم السوشيال ميديا بإدارة الإعلام بالمحافظة، وتضمنت الإشارة إلى تضرر أهالي قرية «منقريش» من عدم وجود مطب صناعي على الطريق الدائري المار أمام القرية، والمطالبة بعمل مطب لتقليل سرعة السيارات حفاظاً على أمن وسلامة الأهالي.

حيث أفاد المهندس ناصر فراج، وكيل الوزارة، بإنشاء مطب صناعي أمام مدخل قرية «منقريش» على الطريق الدائري «سليمان متولي» بمدينة بني سويف، وذلك استجابة لمطلب الأهالي، وحرصاً على أمن وسلامة المواطنين، خاصةً بعدما تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسع طريق الكورنيش، وتزايد كثافة الحركة على الطريق.