شيما الحاج لـ«الوطن»: متحرش يطاردني عبر «السوشيال» ويتاجر باسمي

أرجعت الفنانة شيما الحاج أسباب تحذيرها للفتيات من أحد الشباب الذي وصفته بـ«المتحرش» إلى تعرضها لملاحقات منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن متاجرته باسمها، وفقا لكلامها.

وقالت شيما، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الشاب يدعي ملكيته لصالة ألعاب رياضية، ويقوم بالنصب علي العديد من الفتيات واستغلال اسمي، لذا قمت بكتابة تحذير عبر خاصية «إستوري» بتطبيق «إنستجرام» كي أحذر البنات منه.

وكانت شيما الحاج قد كتبت عبر «انستجرام» قائلة: «خلوا بالكم يا بنات، ده نصاب ومتحرش ومتبلغ عنه، وجار البحث عنه، لو قابلتوه بلغوا النجدة وهما هيتصرفوا».

شيما الحاج تواصل تصوير دورها في «السيدة زينب»

وفي سياق مختلف، أكدت شيما الحاج أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل «السيدة زينب»، حيث أعربت عن سعادتها بتكرار تعاونها مع المخرج محمد النقلي بعد نجاحها معه في مسلسل «سكن البنات» الذي عُرض خارج السباق الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ويشارك في بطولة «السيدة زينب» سوسن بدر، دينا، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، حسام داغر، ليلي عزالعرب، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

شيما الحاج ضيفة شرف فيلم «ميني بار»

ومن ناحية أخرى، قاربت شيما الحاج على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «ميني بار»، حيث تظهر كضيفة شرف بحسب أحداث الفيلم، مؤكدة أن أغلب مشاهدها تجمعها بالفنان نضال الشافعي الذي تمنت له سرعة الشفاء بعد إصابته بثقب في القولون قبل أسابيع عدة.

ويشارك في بطولة «ميني بار» صلاح عبدالله، راندا البحيري، منة فضالي، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، حسن عبد الفتاح وطاهر أبوليلة وكوكبة من النجوم، من إنتاج مدحت سعد وإخراج محمد الخضري.