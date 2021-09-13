ضبط معمل غير مرخص يجري مسحات كورونا بسوهاج

أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة في محافظة سوهاج، عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص، بدائرة مركز سوهاج، يقوم بعمل مسحات فيروس كورونا غير معتمدة وغير دقيقة، وتم ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية تستخدم داخل المعمل، وتم تحريزها، وتحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات.

وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بياناً اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى قيام فريق من إداره العلاج الحر، بناءً على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، بضبط معمل تحاليل غير مرخص بدائرة مركز سوهاج.

الحملات مستمرة

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، وضمت الحملة كلاً من الدكتور محمد سيد فقير، مفتش العلاج الحر، والدكتور خالد سعد، مفتش الصيادلة بالمديرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، أن الحملات مستمرة على جميع المنشآت الطبية وبشكل مكثف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المنشأت المخالفة، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمة طبية آمنة.

غلق مستشفيات غير مرخصة

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج تنفذ حملات بشكل منتظم علي المراكز الطبية والعيادات غير المرخصة، ويتم اصدار القرارات اللازمة لغلقها، كما يتم تنفيذ حملات علي المراكز الطبية العيادات التي تعمل بترخيص للتأكد من إتباعها اشتراطات السلامة المهنية، تقديم خدمات طبية وفق الإجراءات السليمة.

وشهدت سوهاج غلق العديد من العيادات الطبية ومراكز التحاليل والمستشفيات غير المرخصة، وتم إحالة الوقائع للنيابة العامة.