التعليم العالي: افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول افتتاح فعاليات ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية.

عقد الافتتاح برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية، وذلك بجامعة العريش، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، و الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات المشاركة للتعليم والطلاب، وبمشاركة طلاب جامعات العريش، وأسوان، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب الوادي.

مشاركة 5 جامعات و100 طالب في الملتقى

وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أشار نائب المحافظ إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين جامعة العريش والمحافظة في شتى المجالات، من أجل تنمية المحافظة، ونقل المعرفة والعلوم لكل أهالي سيناء.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن الدمرداش إلى مشاركة خمس جامعات في ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 100 طالب جامعي في الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة بالملتقى.

«عاشور»: الجامعات في المحافظات الحدودية لها دور فعال في التنمية الشاملة

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن للجامعات في المحافظات الحدودية دورا فعالا في التنمية الشاملة من خلال عدة محاور، من أهمها تطوير العملية التعليمية، وإعداد خريج وباحث قادر على خدمة عمليات التنمية التي تحتاجها المحافظات الحدودية، وذلك من خلال برامج حديثة، وكليات مرتبطة بعمليات التنمية.

«عبد اللطيف»: أنشطة الملتقى تنوعت ما بين الأنشطة الرياضية والاجتماعية بين الطلاب

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف أن الملتقى الذي يقام تحت شعار «معًا في سيناء» يهدف إلى دعم الأنشطة الطلابية لشباب الجامعات المصرية، ودعم قيم الانتماء والولاء للوطن، وإرسال رسالة للعالم بأن سيناء آمنة خاصة فى ظل إنشاء معهد إعداد القادة بالعريش عام 2007، فضلاً عن التعرف على إمكانيات جامعة العريش، مضيفًا أن أنشطة الملتقى تنوعت ما بين الأنشطة الرياضية والاجتماعية بين الطلاب.

وفى ختام فعاليات الملتقى جرى الاتفاق على تنظيم هذا الملتقي سنويًا ودوريًا بين المحافظات الحدودية، وأبدت جامعة جنوب الوادي استعدادها لاستضافة الملتقى العام القادم.