«بحضور وزير التعليم العالي».. "الأعلى للجامعات" يناقش نظام الساعات المعتمدة

ناقش المجلس الأعلى للجامعات القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، وجدول حساب المجموع التراكمي؛ للاستعانة بها في دراسة اللوائح الواردة للجان قطاعات التعليم الجامعي، ووضع الأطر المرجعية لها.

مناقشة نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات

كما بحث المجلس تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعي المجتمعي بين الطلاب خلال العام الماضي، مشيدًا بمبادرة جامعة عين شمس بطباعة كتيب عن جهود الجامعات في نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال استعراض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة بورسعيد، بحضور د. أيمن إبراهيم رئيس الجامعة.

المجلس يشكر جامعة بورسعيد على استضافتها للفعاليات

شكر المجلس جامعة بورسعيد على استضافتها لفعاليات المجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا، معربًا عن تمنياته للجامعة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في تحقيق رسالتها السامية.

تكريم نواب رؤساء الجامعات بعد انتهاء فترة عملهم

قام المجلس بتكريم نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، الذين انتهت فترة عملهم بالجامعة، وهم د.هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ود. خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، ود. الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، كما هنأ المجلس د. وائل عبدالسلام بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.