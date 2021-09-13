الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية 2021 لطلاب الشهادة الثانوية

يبحث كثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2021– 2022.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، ننشر الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية، وفق الموقع الرسمي للجامعات الأهلية على الإنترنت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية

وبحسب موقع الجامعات الأهلية، فإن الأوراق التي يجب أن يقوم طلاب الشهادة الثانوية العامة بتوفيرها جاءت كالآتي:

صورة كاملة وواضحة من المستندات الآتية:

- شهادة المؤهل الدراسي «شهادة الثانوية العامة».

- شهادة الميلاد.

- إثبات الشخصية بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة شخصية للطالب.

متى يتم تسليم الأوراق في تنسيق الجامعات الأهلية

وسيتم الإعلان، عبر موقع وزارة التعليم العالي، عن موعد تقديم المستندات والأوراق الخاصة بتنسيق الجامعات الأهلية بعد الانتهاء من ظهور نتيجة المرحلة الأولى بعدة أيام.

كيفية تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة

وسيتم تسليم الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة 2021، وذلك بمقر مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات المصرية الأهلية، في العنوان الآتي: 96 شارع أحمد عرابي المهندسين، الجيزة، الدور الحادي عشر، وبالنسبة للطلاب المتواجدين خارج مصر، يمكن تسليم الأوراق والمستندات عن طريق ولي الأمر.

وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قد أعلن في وقت سابق نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، وهي: «العلمين الدولية والمنصورة والجلالة والملك سلمان بفروعها»، للطلاب الذين أدوا اختبارات القبول واجتازوها عبر لينك نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021، على الإنترنت لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع الماضي.

كما سيتم إتاحة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2021 خلال الفترة المقبلة.