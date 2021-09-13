ضبط كيان تعليمي وهمي لتزوير الشهادات الدراسية بالنزهة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وملاحقة وضبط مرتكبيها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، بحي النزهة بالقاهرة، واتخاذه الوكر لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم منحهم درجات علمية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة، والإعلان عبر شبكة الإنترنت، وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، عن عقد دورات لمنح عضوية علمية بدرجات مختلفة في العديد من التخصصات، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

المضبوطات: شهادات تكريم وتقدير وكارنيهات مزورة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان التعليمى الوهمى المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على كمية من الشهادات خالية البيانات «معدة للتزوير»، والعديد من شهادات التكريم بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للكيان المشار إليه بعضها ممهور بأختام لكيانات وهمية، ومجموعة من استمارات ترشيح برامج تدريبية، وكذا استمارة اشتراك في الدورات المزعومة، مرفق بها صور بطاقات رقم قومي لتلك الأشخاص، ومجموعة من طلبات الانضمام لإحدى النقابات، وكمية من الأوراق مدون بها شعارات ولوجو لكيانات وهمية، ومجموعة من استمارات تسجيل طلب الحصول على درجات علمية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمة المشار إليها، ومجموعة من ملصقات بلوجو وشعار الأكاديمية المشار إليها، وعدد من الأكلاشيهات «بلاستيكي، خشبي» لكيانات وهمية التى يستخدمها المذكور في مهر الشهادات الممنوحة لعملائه، وشهادة تقدير باسم المتهم «مزورة» منسوب لأحد المراكز الدولية، وشهادة تخرج باسم المتهم منسوبة صدورها لإحدى الجامعات الدولية، وشهادة تقدير للمتهم منسوب صدورها لإحدى المؤسسات.

مستندات مزورة بالكامل

وبفحص المستندات المضبوطة فنيا تبين أنها مزورة بالكامل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.