تعافي طفلين من كورونا بعزل «الأطفال التخصصي» في بنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، تعافي طفلين محجوزين بالمستشفى من فيروس كورونا المستجد، وخروجهما لاستكمال مرحلة النقاهة.

وأوضح المصدر، أن الطفلين أجريا مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتت تعافيهما، مشيرًا إلى أن الطفلين المتعافيين تتراوح أعمارهما بين 8 و12 سنة.

وذكر المصدر أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وسجلت محافظة القليوبية 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ13 حالة، وجاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 5 حالات، فيما سجلت مدينة قها والعبور وغرب شبرا الخيمة صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11984 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 874 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 746 حالة، وبنها 3744 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1216 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1299 حالة، وشبين القناطر 830 حالة، وطوخ 1519 حالة، وقليوب 799 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 701حالة إصابة.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد أعلنت تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، وهي كفر شكر المركزي، وطوخ المركزي، وحميات بنها، وطوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزين وأبو المنجا، والخصوص المركزي، وقها للحجر الصحي، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها، والنيل بشبرا الخيمة، وقليوب التخصصي، والأطفال التخصصي ببنها، وبنها التعليمي.