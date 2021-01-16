عزل «بنها التخصصي» يستقبل 9 أطفال مشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، اليوم السبت، استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهم لحين إجراء المسحة الطبية لهم، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة تحسبًا لأي أعراض.

وكان أكد مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، خروج طفلين، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، في تصريحات اليوم، أن الطفلين أجريت لهما مسحتان متتاليتان على مدار 5 أيام أثبتتا تعافيهما، منوهًا إلى أن الطفلين تتراوح أعمارهما بين 8 و12 عامًا.

وأوضح المصدر، أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويجري تقديم لهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكانت المستشفى قد أعلنت في وقت سابق تعافي الطفلة «إيرين»، 6 سنوات، من فيروس كورونا كأول حالة بعزل المستشفىـ وذكرت أنها تعمل على خط الدفاع الأول لمواجهة الوباء، مطالبة المواطنين بالبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة، والمحافظة على الأطفال في حال وجود إصابات بمحيط الأسرة أو في عزل منزلي حتى لا يلتقطوا العدوى.

فيما أعلنت مستشفى بنها التعليمي والمخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، أن المستشفي استقبل اليوم 15 حالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا، مشيرة في بيان له أنه تم صرف علاج كورونا لـ 5 حالات فقط وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي

وأوضحت المستشفى وجود 41 مريضًا بكورونا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 320 حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وفي مستشفي بنها الجامعي، أكد الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفي والتي تكفي شهريين إضافيين في ظل الاستعدادات للموجة الثانية من فيروس كورونا، وتزايد الطلب علي الخدمة الطبية خاصة الرعاية المركزة، مؤكدًا أن هناك جهات من المجتمع المدني تساعد في توفير فائض من المستلزمات للطوارئ، خاصة ما يتعلق بمهمات حماية الأطقم الطبية والتمريض.