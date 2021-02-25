مصدر بـ«بنها التخصصي»: حجز طفلين للاشتباه في إصابتهما بكورونا

أعلن مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي، اليوم الخميس، استقبال المستشفى طفلين بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الطفلين أعمارهما 8 و12 سنة، وجرى عزلهما بالمستشفى، منوهًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء، مع متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلي من قبل فرق المتابعة بالمستشفى.

وأوضح المصدر، أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 8 حالات إصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» بمستشفيات القليوبية.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها سجلت 4 حالات وفاة، ومستشفى بنها التعليمي حالتين، أما مستشفى قها للعزل الصحي وكفر شكر المركزي، والجامعة ببنها سجلوا اليوم حالة وفاة لكلٍ منها.

كانت محافظة القليوبية، سجلت أمس 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ6 حالات إصابة، فيما سجلت مدينة العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وكفر شكر «صفر» إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13069 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 998 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 818 حالة، وبنها 4069 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1312 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1365 حالة، وشبين القناطر 892 حالة، وطوخ 1688 حالة، قليوب 900 ومدينة قها 79 حالة، وكفر شكر 757 حالات إصابة.