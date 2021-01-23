حجز طفل مصاب بكورونا في مستشفى بنها التخصصي

احتجزت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، طفل عمره عام ونصف العام، بعد أن أثبتت المسحة الطبية، إصابته بفيروس كورونا، في حين خضع طفل آخر للعزل المنزلي.

مستشفى بنها للأطفال التخصصي، في محافظة القليوبية، استقبل طفلين أحدهما يبلغ من العمر عاما ونصف، والثاني عامين ونصف.

وجرى حجز طفل منهم بالمستشفى، بعد أن أثبتت المسحة الطبية إصابته باشتباه كورونا، والطفل الثاني جري عزله منزليا، ويخضع لإشراف فرق المتابعة الطبية بالمستشفى.

حالة الطفلين مستقرة ومطمئنة، وجرى توفير العلاج اللازم لهما، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكان مستشفى بنها للأطفال التخصصي، قد خصص الدور الثاني، كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، ويعمل الفريق الطبي بالمستشفى بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

واستمرت مديرية الصحة بالقليوبية في متابعة مبادرة «100 مليون صحة»، لمتابعة حالات العزل المنزلي وقياس نسبة الأكسجين بالدم وتسليم جهاز أوكسيميتر للحالات ومتابعتهم يوميا تحت إشراف منسق عام المبادرة.

وتسلمت الحالات المرضية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل جهاز قياس الأكسجين، ومتابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل والتأكد على حالتهم الصحية.

وشكلت مديرية الصحة بالقليوبية فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد، وتقسيم العدد في كل إدارة إلى فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل.

وعقدت المديرية اجتماعا اليوم في إدارة الرعاية الأساسية لتقسيم الفرق علي الإدارات بطريقة عادلة وتكوين فريق متابعة لحالات العزل المنزلي من أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة الإدارات والمساعدة وتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية في عملها سواء في القرى أو المراكز النائية، والمتابعة الدورية لحالات مصابي كورونا الخاضعين للعزل في المستشفيات أو المنازل.