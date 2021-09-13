لو عاوز قرض من «مشروعك».. عناوين مقرات التمويل في جميع المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع التنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك» جرى تدشينه في الربع الثاني من 2015، ولكن الطفرة الحقيقة له ظهرت في عام 2018، والهدف منه تمكين اقتصادي للأهالي في الكفور والنجوع وتمويل المشاريع المتناهية الصغر والمتوسط بالاشتراك مع 6 بنوك واتحاد المبادرات الصناعات المصرية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد »، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى محاربة الفقر والبطالة، ولتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، مشيرًا إلى أن الدولة نظمت 6 برامج مكثفة في مختلف المحافظات من أجل التعريف بالقروض التي يمكن للشخص أن يحصل عليها.

كيفية الحصول على قروض المشروعات الصغيرة

وتابع: « يوجد 260 مقرًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات تمويل الشباب، إذ يقدم الشخص الفكرة الخاصة به والتي تشمل أنشطة خدمية وزراعية وصناعية ومهن حرة بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهناك غرفة عمليات مركزية في وزارة التنمية المحلية من أجل متابعة المشروعات التي يقدم عليها الشباب، و الفائدة متغيرة حسب المشروع ورأس المال الخاص به».

شروط الحصول على القروض

وعن شروط الحصول على القروض، قال «قاسم»، لابد أن يكون عمر الشاب 21 عامًا أو أكثر، إذ يجرى مساعدة صاحب المشروع لمعرفة الطريقة الأفضل له لتحقيق مكسب أعلى في المشروع الذي سيقدم عليه، وتقليل فرص التعثر لهذا المشروع أيضًا، لافتا إلى أنه يوجد 260 مقرًا على مستوى المحافظات وهم: (القاهرة 19 مقرًا، الجيزة والشرقية 18 مقرًا، والدقهلية 21 مقرًا، البحيرة 15، الإسكندرية 9، جنوب سيناء 8، الوادي الجديد 5، الأقصر 10، سوهاج 14، القليبوية 11، بجانب المركز الرئيسي في وزارة التنمية المحلية).

المنيا أكثر المستفيدين من صندوق التنمية المحلية

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن نسبة مشاريع الرجال 65% أما مشاريع النساء 35% من إجمالي المشاركين في برنامج «مشروعك لنجاح مشروعك»، لافتا إلى أن هناك برامج أيضًا تابعة للتنمية المحلية تدعم القروض وكان أغلب المستفيدات المرأة المعيلة بنسبة 67.9%، وأكد أن محافظات المنيا في الصدارة يليها سوهاج ثم البحيرة ثم الشرقية والغربية، إذ جرى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، لتحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات من الشباب والسيدات خاصة المرأة المعيلة لدفع عجلة التنمية.