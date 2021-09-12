التنمية المحلية: 9 مليارات جنيه تكلفة أول محور بمنظومة القمامة الجديدة

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، إنه جرى بدء التخطيط لمنظومة القمامة الجديدة منذ أكثر من عامين ونصف من خلال 3 محاور رئيسية، الأول هو تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والثاني يكمن في عمليات التشغيل للجمع والنقل والمعالجة، أما المحور الثالث فهو محورًا مؤسسيًا.

محاور العمل في منظومة القمامة الجديدة

وأضاف «سعيد» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»: أن الهدف من المحور الأول هو القضاء على المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير، وإنشاء محطات معالجة ثابتة، موضحا أن التكلفة بلغت 9 مليارات جنيه، وجرى الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بتكلفة 3 مليارات جنيه، إذ جرى تدشين أكثر من 15 محطة وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة في عدد من المحافظات.

القضاء على المقالب العشوائية جزء مهم جدًا من المنظومة الجديدة

وتابع أن القضاء على المقالب العشوائية جزء مهم جدًا من المنظومة الجديدة: «خلال عام ونصف أزلنا ما يزيد عن 40.8 مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولدة في كل محافظات الجمهورية، إذ وصل ارتفاع أحد المقالب إلى 30 متر، وجرى إزالة ما يقرب من مليون طن قمامة، وبنينا مكانه أكبر مصنع لتدوير المخلفات في قلب محافظة الدقهلية».

توقيع عقود للحفاظ على مناطق القاهرة الأربع

وأوضح: «قضينا على جزء كبير من المقالب، فكان هناك أكثر من 50 موقعا لمقالب القمامة بخلاف التجمعات الأصغر في الشوارع»، لافتًا إلى أنه جرى توقيع عدة عقود للحفاظ على مناطق القاهرة الأربعة، وكلها شركات مصرية بعدما انتهى التعاقد مع الشركات الأجنبية: «راعينا كل التفاصيل الصغيرة اللي تهم المواطن وتهمنا في مراقبة وإدارة العقود».