التنمية المحلية: تغيير وظيفة «عمال القمامة» إلى «عامل بيئة» في البطاقة

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم حساب الهيئات والشركات الخاصة المسؤولة عن منظومة النظافة، وجمع القمامة بنفس الكيفية، موضحًا: «سنتعامل بمؤشرات الأداء، أي نقل كميات القمامة التي تم جمعها وسيكون الحساب بالطن»، ولفت إلى أن ظاهرة النباشين بدأت في عام 2009، حيث تسعى الدولة المصرية إلى «حياة كريمة» لهم ولكل المصريين، وتستهدف تغيير اسم وظيفة عمال القمامة إلى عامل بيئة، وقد يضاف هذا المسمى إلى البطاقة وقد يكون للنباشين مرتب وتأمين صحي.

أكثر من آلية للمحاسبة والمراقبة

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أن هناك أكثر من آلية لحساب الهيئات والشركات الخاصة التي تعمل في جمع القمامة: «من آليات الحساب أيضا نظافة الشوارع، مش هفرح إن الشركة او الهيئة أزالت 4 آلاف طن والشارع زي ما هو، وبالتالي توافر العامل أمر مهم وعليه محاسبة واتفقنا على عدد معين من العمالة أيضا».

عودة الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة

وتابع رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية: «التحدي كان كبيرا، والفترة الأولى لتطبيق المنظومة كانت تستهدف إعادة الثقة بين مقدم الخدمة والمواطن، وهناخد وقت شوية على ما يستوعب المواطن أن هناك التزام في مواعيد جمع المخلفات، وتحديدا في الفترة الصباحية من الساعة السابعة وحتى الساعة الثالثة عصرا».

وأوضح: «سيكون هناك عامل لكل كيلومتر، ومن المتوقع ألا يكون هناك التزام بنسبة 100% في الجمع السكني، لكن العمال في الشارع سيقضون على تواجد المخلفات».