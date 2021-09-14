حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان مزاجا مُتزنا، فمن الصعب تعكير مزاجه أو إزعاجه لدرجة أن يفقد أعصابه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.