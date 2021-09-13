حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر صفة الاتزان من أهم الصفات التي يعرف بها مواليد برج الميزان، فدائما ما يوصف بأنه رمانة الميزان بين أصدقائه، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» خلال خدماته اليومية والمتنوعة التي يقدمها للقراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

عطارد في برجك يساعدك على الانطلاق نحو آفاق جديدة، وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين، وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.