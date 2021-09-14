تفاصيل خطة «الرياضة» لرقمنة 175 مركز شباب وشبكة الربط الإلكتروني

رفعت وزارة الشباب والرياضة درجة الاستعداد القصوى، لتنفيذ خطة تشغيل رقمنة مراكز الشباب والربط الإلكتروني بينها وتنمية قدرات العاملين بها، التي وجه بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والبدء في تفعيلها فورا من اليوم الثلاثاء وذلك ضمن الخطة العامة والاستراتيجية للوزارة.

خطة الوزارة لرقمنة مراكز الشباب وتطوير كفاءات العاملين في 14 نقطة

«الوطن» تستعرض خطة وزارة الشباب والرياضة رقمنة مراكز الشباب والربط الإلكتروني بينها وتنمية قدرات العاملين بها في النقاط التالية:

1- عقب برامج تدريبية متكاملة، لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفى الأنشطة.

2- البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في 175 مركز شباب منها 20 مركز شباب تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

3- تخصيص موظفين يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديث وتطبيقات الإنترنت على مجال واسع للإشراف على برنامج الربط الالكترونى.

بناء قواعد بيانات للبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة

4- البرامج التدريبية تشمل آلية بناء قواعد بيانات للبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب.

5- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج والتسويق لمراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة.

6- تطبيق نظام التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلى المحيط بمركز الشباب.

7- التدريب على التشبيك الرأسي بين مركز الشباب والمستويات الإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مثل مديرية الشباب والرياضة والإدارات المركزية التابعة للوزارة وما تقدمه من برامج على المستوى القومي، ومن خلال كل من التشبيك الرأسي والأفقي يتم التغلب على بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وتحول دون قيامها بدورها بالشكل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.

8- تنفيذ البرنامج في صورة ورش عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومكتب الربط الإلكتروني بالوزارة والتنفيذ بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط وذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

9- تنظيم ورش عمل لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بالشباب والرياضة فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وكذلك قياس مدى تناسب البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب مع رغبات تلك الفئات في ضوء توجهات الدولة في بناء الشخصية المصرية.

تفعيل الدور المجتمعي وإعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب

10- تفعيل منظومة الربط الإلكتروني ورقمنة مراكز الشباب وفقا للآليات التي تم صياغتها وتنفيذها من قبل الوزارة بما يؤدي إلى تفعيل الدور المجتمعي وإعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب.

11- يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي من يومي الثلاثاء والأربعاء 14و15 سبتمبر، حيث يستهدف كلا من مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب ومسئولي الربط الالكترونى ومشرفي الأنشطة بمراكز الشباب.

12- يشمل التدريب مجالس إدارات مراكز الشباب في سابقة هى الأولى من نوعها في تجميع عناصر العمل الشبابي تحت إشراف الجهة الإدارية متمثلة في مديرية الشباب والرياضة، ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي في كل المحافظات.

13- التنفيذ بالتدريب العملي يتضمن البرنامج ورش عمل نظرية صباحا والتطبيق العملي بمراكز الشباب مساء.

14- الخطة يتم تنفيذها من خلال التنسيق المتكامل بين الادارات المركزية والتى تقوم بتنفيذ برامج ومشروعات على المستوى القومى، فبرامج التثقيف السياسي والتنمية السياسية وبرامج التوعية، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وبرامج تنمية المرأة وتدريبها على الحرف اليدوية وتحويلها إلى منتجة يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والبرامج الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات الحياتية والتكنولوجية من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.