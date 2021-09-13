مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالإسماعيلية.. تعرف عليها

قررت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة، اليوم الاثنين، إنشاء عدد من المراكز والنقاط الجديدة للتطعيم بلقاح كورونا، وزيادة عدد الحاصلين على اللقاح يومياً.

افتتاح نقاط جديدة بمراكز الشباب

وأكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، استمرار العمل في نقاط التطعيم بمركز شباب الشيخ زايد، ونادي الشجرة بمدينة الإسماعيلية، إضافة إلى نقطتين جديدتين بنقابة المهندسين، ونادي السلام.

وأضاف «بشارة» أنه سيتم إنشاء نقاط تطعيم جديدة في مراكز ومدن القنطرة شرق، و القنطرة غرب، وأبو صوير، وفايد، والقصاصين، والتل الكبير، وعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال محافظ الإسماعيلية إنه تم تجهيز المقرات الجديدة، بحيث ستكون جيدة التهوية، مع توفير اتصال بشبكة الإنترنت، في كافة مقرات التطعيم، وتأمينها من قبل مديرية أمن الإسماعيلية.

وكيل صحة الإسماعيلية: نستهدف تطعيم 8 آلاف شخص يوميا

ومن جانبه، اكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن المديرية تستهدف تطعيم 8 آلاف مواطن من أبناء الإسماعيلية يومياً.

وأضاف «حطب»، خلال الاجتماع مع محافظ الإسماعيلية، أن ما يتم تطعيمه فعلياً 4 آلاف مواطن فقط، ما بين نقاط ثابتة ومتحركة، بسبب مواجهة بعض التحديات، منها عدم كفاية القوى البشرية، وقصور التنظيم والتأمين في بعض الأحيان.

وعقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمناقشة إنشاء نقاط تطعيم إضافية لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز ومدن الإسماعيلية المختلفة.

حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الجوهري، مساعد مدير الامن، والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وسامى عبد الحليم، مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.